Emirates startet mit 600-Sitzer nach Bangkok

Airbus A380 Emirates Airlines (Foto: Emirates Airlines)

Emirates startet am 1. Dezember erstmals mit einem 615-sitzigen Airbus A380 nach Bangkok. Die A380 der Fluggesellschaft sind momentan mit 517 Sitzen ausgestattet.

Da die Business-Class auf 58 Sitze verkleinert und die First Class komplett ausgelassen wurde, bietet die neu konfigurierte Maschine nun Platz für 557 Economy-Passagiere. In der Konfiguration wie sie heute nach Thailand eingesetzt wird besitzt die A380 von Emirates 427 Economy Sitzplätze. Emirates will insgesamt 15 A380 ohne First Class einsetzen.