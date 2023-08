Schweden übernimmt Black Hawk Hubschrauber

Die schwedische Rüstungsprüfstelle FMV hat am 17. Januar 2012 die ersten beiden Sikorsky UH-60 Black Hawk Hubschrauber an ihre Streitkräfte übergeben.

Die beiden Hubschrauber wurden am Dienstag in Linköping feierlich den schwedischen Luftstreitkräfte übergeben, der Helikopter 16 wird auch auf dieser Einsatzbasis stationiert sein. Schweden hat vor rund 18 Monaten 15 dieser leistungsfähigen Transporthelikopter bei Sikorsky in den USA in Auftrag gegeben, die Auslieferungen werden bereits im Verlauf des nächsten Jahres abgeschlossen sein. Schweden wird zehn dieser Hubschrauber nach Afghanistan entsenden, um die internationalen Truppen bei Transportaufgaben zu unterstützen.