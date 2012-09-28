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Südkorea kauft Cobra Kampfhubschrauber

28.09.2012 BGRO
Bell_AH1Z_Cobra_400

Die Cobra gehört noch lange nicht zum alten Eisen, Südkorea möchte 36 AH-1Z beschaffen.

Nach Angaben der US amerikanischen Sicherheits- und Rüstungsbehörde würde dieser Kauf einem Marktwert von 2,6 Milliarden US Dollar entsprechen. Als Hauptauftragnehmer würde Bell-Textron in Amarillo, Texas zum Zuge kommen. Neben den Hubschraubern braucht Südkorea dazu auch noch 84 T-700 GE 401C Triebwerke und alle Subsysteme, die einen Kampfhubschrauber ausmachen. Als Bewaffnung wünscht das Land den Kauf von 72 AIM-9M Sidewinder für die Selbstverteidigung und 288 Hellfire Luft-Boden Lenkwaffen. Südkorea ist militärisch ein enger Partner mit den USA, daher kann angenommen werden, dass der Beschaffungsantrag vom Kongress gebilligt wird und der Auftrag zustande kommt.
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