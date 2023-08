Pakistan übernimmt F-16 Fighting Falcon

Pakistans Luftwaffe konnte am Samstag, dem 26. Juni 2010, auf dem Luftwaffenstützpunkt Shahbaz in Jacobabad ihre ersten drei neuen F-16C/D in Empfang nehmen.

Die drei Kampfjets aus dem Block 52 wurden durch Piloten der pakistanischen Luftwaffe von Amerika nach Pakistan überflogen. Bei den drei Maschinen handelt es sich um zwei F-16D Doppelsitzer und einen F-16C Einsitzer. Die Flugzeuge stammen aus einer Bestellung von 2005, die 18 Maschinen umfasste, dabei sind sechs Doppelsitzer und zwölf Einsitzer enthalten. Die Flugzeuge werden bei Lockheed Martin gebaut und entsprechen dem Block 52 Standard.