Low Cost Stealth Fighter aus China

Aviation Industry Corporation of China (AVIC) zeigte an der Airshow China in Zhuhai ein Modell für einen neuen Stealth Kampfjet, der auch als Exportkandidat gehandelt wird.

Das Flugzeugmodell besticht durch klare Stealth Merkmale wie interner Waffenschächte und diverser Tarnkappen-Konstruktionseigenschaften. Die Maschine ähnelt der kürzlich bekannt gewordenen Shenyang J-31, welche von zwei Treibwerken angetrieben wird. Das in Zhuhai ausgestellte Modell verfügt über keine Schubvektorsteuerung, wie sie zum Beispiel bei einigen russischen Kampfflugzeugen eingesetzt wird. Von AVIC war über das Design und die Programmfortschritte bei dem neu vorgeschlagenen Low Cost Stealth Fighter nicht viel zu erfahren, wir vermuten, dass China die Maschine als Konkurrenz zum russischen PAK FA lancieren möchte. Der F-35 wird der Fighter Made in China in Zukunft wohl keine Markanteile abjagen können.