International Airlines Group legt weiter zu

British Airways Boeing 787-8 (Foto: British Airways)

Neben British Airways, Iberia und Vueling gehört nun auch Aer Lingus in die International Airlines Group, zusammen transportierten die Airlines im September 2015 9,114 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresseptember ist dies ein Plus von 21,8 Prozent, wenn man die Zahlen von Aer Lingus herausrechnet, konnte IAG um 8,5 Prozent zulegen.

Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat September um 4,4 Prozent auf 25,211 Milliarden gesteigert. Die Nachfrage verbesserte sich um 4,7 Prozent auf 21,351 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung ist um 0,3 Prozentpunkte auf solide 84,7 Prozent gestiegen. Die Frachtleistung ist um sechs Prozent auf 424 Millionen Tonnenkilometer zurückgegangen.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres konnte IAG 66,202 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einer Zunahme von 9,8 Prozent.