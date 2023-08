Kolumbien übernimmt Boeing 767 Tanker

Die kolumbianische Luftwaffe hat in Israel ihren ersten umgebauten Boeing 767 Tanker übernommen.

Kolumbien hat bei Israel Aerospace Industries ein Boeing 767 Linienflugzeug zum Tankflugzeug umbauen lassen, die Maschine konnte am 3. November 2010 auf dem Ben- Gurion Airport in Tel Aviv, wo IAI eine grosse Werft zum Umbauen von 767 Maschinen zu Frachtern unterhält, feierlich übernommen werden. Das 767 Tank- und Transportflugzeug wurde am nächsten Tag nach Kolumbien überflogen. Bei dem Flugzeug mit der Registrierung FAC-1202 handelt es sich um eine Boeing 767-200, die mit einer Frachtladetür und einem Flugzeugbetankungssystem nachgerüstet. Die Maschine wird von der kolumbianischen Luftwaffe als Tankflugzeug und VIP Transporter eingesetzt.