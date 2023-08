Italien besteht auf F-35B

Die italienische Marineluftwaffe will 21 F-35B Lightning II beschaffen und damit ihre AV-8B Harrier ersetzen.

Bei den Briten ist es noch unklar ob, wann und wie viele F-35B Lightning II beschafft werden. Das britische Parlament hat einschneidende Rüstungssparmassnahmen beschlossen und hier haben die STOVL Versionen des F-35 keine Chance mehr, dies kann sich in den nächsten Jahren jedoch wieder ändern, denn kleinere Flugzeugträger ohne passende Maschinen bringen keinen Sinn und man darf nicht vergessen, dass Grossbritannien beim Bau von Senkrechtstartern immer eine Führungsrolle einnahm. Für die neuen grossen Träger Grossbritanniens hat sich das Land für die navalisierte F-35C ausgesprochen. Anders als Grossbritannien hat die italienische Marineluftwaffe den Kaufwillen für die F-35B Variante bestätigt und möchte die ersten STOVL Varianten ab 2016 auf ihrem Flugzeugträger Cavour einsetzen. Italien hat die Kaufabsicht für 22 F-35B Short Take Off and Vertical Landing Jets angezeigt.