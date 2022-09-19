LATAM mit mehr Passagieren

LATAM Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Mit den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM flogen im August 2022 insgesamt 5,723 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 49,8 Prozent.

Die Passagierzahlen bei LATAM liegen noch 10,2 Prozent unter dem Vorkrisenniveau vom August 2019. Das Angebot wurde verglichen mit dem Krisenjahr 2021 um 64,5 Prozent auf 10,240 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, während sich die Nachfrage um 81,2 Prozent auf 8,499 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im August 83,0 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 7,7 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich verglichen mit dem Vorjahresaugust um 26,7 Prozent auf 304 Millionen Tonnenkilometer verbessert und liegt damit wieder 7,5 Prozent über dem Vorkrisenniveau vom August 2019.