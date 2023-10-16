LATAM gibt solide Septemberzahlen bekannt

Boeing 787 Dreamliner LATAM Airlines (Foto: LATAM Airlines)

Mit den beiden Fluggesellschaften LAN und TAM flogen im September 2023 insgesamt 6,263 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresseptember entspricht dies einem Plus von 12,9 Prozent.

Die Passagierzahlen bei LATAM liegen damit wieder gut zwei Prozent höher als vor der Coronakrise im September 2019. Das Angebot wurde verglichen mit dem Krisenjahr 2022 um 16,4 Prozent auf 11,553 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, während sich die Nachfrage um 17,7 Prozent auf 9,735 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im September solide 84,3 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung eines Prozentpunktes.

Die Frachtleistung hat sich verglichen mit dem Vorjahresseptember um 1,6 Prozent auf 297 Millionen Tonnenkilometer verbessert und liegt damit auf dem Vorkrisenniveau vom September 2019. Die Frachtauslastung gibt LATAM mit 50,4 Prozent an.