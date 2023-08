Israel will F-35 kaufen

Israels Verteidigungsminister hat den Kauf von zwanzig F-35 Lightning II Kampjets bewilligt.

Israels Luftwaffe möchte 75 F-35 Kampfjets der fünften Generation von Lockheed Martin kaufen. Die USA und Lockheed Martin ist den Israelis bezüglich ihren eigenen Ideen bei der Kampfelektronik entgegengekommen, indem sie Israel vorgeschlagen haben, die speziellen Wunschkonfigurationen über externe Funktionseinheiten zu implementieren. Die USA will auch beim F-35 nicht allen Programmiercode zugänglich machen, da hier Know How implementiert ist, das selbst für Partnerländer nicht zugänglich gemacht werden kann. Israel will vorerst 20 Maschinen zu einem Preis von rund 2,7 Milliarden US Dollar kaufen, der Kauf muss jedoch noch vom Parlament definitiv abgesegnet werden, die Entscheidung wird im September erwartet.