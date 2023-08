Erstflug des A400M wird ins nächste Jahr verschoben

Der Erstflug des neuen europäischen Transportflugzeuges war noch für dieses Jahr geplant, jetzt informiert EADS über eine weitere Terminverschiebung.

Der Grund für die weitere Verzögerung im Programm gibt der Konzern an, dass das Triebwerk noch nicht bereit ist. Das Datum des Erstflugs hängt ab von den Ergebnissen der Testreihen auf dem fliegenden Prüfstand (flying test bed), die in den kommenden Wochen beginnen, und von der Einsatzbereitschaft des Antriebssystems.Erst nachdem diese Voraussetzungen erfüllt sind und weitere Gespräche mit Kunden geführt wurden, können die Auswirkungen auf die finanzielle und die technische Seite des Programms sowie der weitere Zeitplan überprüft werden. Die Prognose 2008 des Unternehmens bleibt unverändert. Kürzlich absolvierte das europäische Triebwerk TP400-D6 einen Testlauf unter voller Leistung an einem modifizierten Hercules Transporter.