Erster C-27J Spartan ausgeliefert

Das Konsortium um Finmeccanica konnte in Texas den ersten C-27J an die Teilstreitkräfte der amerikanischen Armee ausliefern.

Der erste von 78 Spartan Transportern wurde in Waco den amerikanischen Streitkräften übergeben. Der Beschaffungsvertrag für die ersten Transportflugzeuge entspricht einem Wert von 2,04 Milliarden US Dollar. Die strategischen Kampfzonentransporter wurden im Rahmen des Joint Cargo Project JCA von der amerikanischen Bodenarmee und der US Air Force beschafft. Die Armee will vorerst 75 Spartan in Dienst stellen und die US Air Force ist momentan an 70 Maschinen interessiert. Falls der Bedarf an 207 Spartan Transportmaschinen voll ausgeschöpft wird, hätte Amerika ganze sechs Milliarden in ein nichtamerikanisches Rüstungsgeschäft investiert soviel wie nie zuvor. Das erste Flugzeug wurde in Italien gebaut und in die USA überflogen, wo zusätzliche Modifikationen vorgenommen wurden, bevor das Flugzeug den Streitkräften übergeben werden konnte.Video zum Spartan C-27J Transporter