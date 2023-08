Erste F-15SG für Singapore fertig gestellt

Boeing konnte die erste F-15SG der Luftwaffe von Singapore aus der Fabrikhalle in St Louis rollen. Die Maschine wird nun ein intensives Testprogramm durchlaufen.

Bei der F-15SG handelt es sich um eine Variante der F-15E Strike Eagle. Die Republic of Singapore Air Force (RSAF) hat 24 F-15SG bestellt, die zwischen 2009 und 2012 ausgeliefert werden. Die Flugzeuge der RSAF sind mit einem modernen Radar mit aktiver Strahlschwenkung ausgerüstet und kriegen einen SNIPER Zielzuweisungsbehälter der dritten Generation. Die erste F-15SG hob bereits am 16. September von dem Flughafen Lambert International zu ihrem Jungfernflug ab. Nach dem Rollout wird die neue F-15 ein ergiebiges Testflugprogramm absolvieren, das ein Jahr in Anspruch nehmen wird. Die erste F-15SG wird im zweiten Quartal 2009 an die Luftwaffe von Singapore geliefert.