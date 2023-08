Die Türkei kauft weitere F-16 Fighting Falcons

Dien türkische Luftwaffe hat bei Lockheed Martin 30 F-16C/D aus dem Baustandard Block 50 bestellt.

Der Auftrag entspricht einem Wert von 797 Millionen US Dollar. Die F-16C/D aus dem Standard Block 50 werden in der Türkei bei Tusas Aerospace zusammengebaut. Zu den 30 Kampfflugzeugen kommen noch 42 neue General Electric F110-129 Triebwerke, die bei Turkish Engine Industries assembliert werden. Momentan werden 200 türkische F-16 Kampfflugzeuge durch eine umfassende Erneuerung auf einen gemeinsamen Standard gebracht, diese Modifikationen kosten die Türkei 1,1 Milliarden US Dollar. Link: Bericht über die Entwicklungsgeschichte der F-16A Fighting Falcon Film türkische F-16