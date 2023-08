Chinook kann 50sten Geburtstag feiern

Am 21. September 1961 absolvierte der erste H-47 Chinook Grosshubschrauber seinen Jungfernflug, nach 50 Jahren wird der Hubschrauber immer noch produziert.

Am 21. September 2011 wurde durch Boeing und die US Army dem Erstflug des Chinook gedacht, exakt 50 Jahre nach dem Jungfernflug wurde die neu renovierte Produktionshalle in Ridley, Pennsylvania dem Betrieb übergeben. Der erste zweimotorige CH-47 Grosshubschrauber konnte bereits im August 1962 an die US Army übergeben werden. Die ersten Kriegseinsätze sahen die Chinook Helikopter 1965 in Vietnam. In der neu renovierten Produktionshalle können monatlich sechs dieser Hubschrauber produziert werden. Alleine bei der US Army sind noch 93 CH-47 Chinook Auslieferungen offen.