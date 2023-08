Brasilien wählt den Rafale Fighter von Dassault (Update!)

Grosses Aufatmen bei Dassault, endlich ist ein erster Exportkunde für das französische Kampfflugzeug Rafale gefunden worden.

Scheinbar ist in der Ausschreibung in Brasilien vieles wieder offen, denn die Obrigkeit der Luftwaffe Brasiliens will bei der Kampfflugzeugauswahl doch noch ein Wörtchen mitreden. Zudem sind die Verantwortlichen der brasilianischen Luftwaffe mit dem Preis nicht einverstanden. Wir von FliegerWeb haben über die Preise dieses Handels nichts geschrieben, denn die Summe von 4,5 bis 6 Milliarden Euro, die in der französischen Presse herumgeboten wurde und scheinbar auch von Dassault und der französischen Regierung unterstützt wurden, scheinen uns für 36 Rafale Fighter zu hoch zu sein. Boeing bietet den Super Hornet mit Bewaffnung für sieben Milliarden US Dollar an. Frankreich wird bei diesem Deal nur zum Zuge kommen, wenn sie beim Preis das Auge fürs Machbare anwenden werden, sonst könnten die Felle doch noch davonschwimmen.

Fakt an der ganzen Sache ist, dass sich Dassault zusammen mit der französischen Regierung bereits als Sieger im Wettrennen um das neue Kampfflugzeug für Brasilien gesehen hat und der zweite Fakt ist, dass die Führer der brasilianischen Luftwaffe in dieser Sache auch noch ein paar Worte mitreden wollen!

Sind wir gespannt wie es weiter geht.

Das Omnirole Kampfflugzeug aus Frankreich konnte sich gegen den Saab Gripen NG aus Schweden und den F/A-18E/F von Boeing aus den USA durchsetzen. Der Typenentscheid ist gestern anlässlich des Besuches von Nicolas Sarkozy gefällt worden. Im Gegenzug wird Frankreich für 500 Millionen Euro zehn militärische Transportflugzeuge von Embraer kaufen. Bei dem KC-390 handelt es sich um einen Kampfzonentransporter mittlerer Grösse, der noch auf dem Reissbrett liegt und ab 2015 verfügbar sein soll. Brasilien wird vorerst 36 Rafale Kampfflugzeuge beschaffen, sechs werden bei Dassault in Frankreich gefertigt und die restlichen 30 Maschinen werden in Brasilien fabriziert werden. Falls der Kaufvertrag definitiv unterzeichnet wird, dann könnten die ersten Maschinen ab 2013 nach Brasilien geliefert werden. In den Verhandlungen könnten neben den 36 Festbestellungen auch bis zu 84 Vorkaufsrechte verhandelt werden, denn Brasilien beabsichtigt bis zu 120 neue Kampfjets zu beschaffen.Link: Interview mit Rafale International, die Maschine steht auch in der Schweiz zur Wahl.