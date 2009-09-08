Brasilien wählt den Rafale Fighter von Dassault (Update!)

Grosses Aufatmen bei Dassault, endlich ist ein erster Exportkunde für das französische Kampfflugzeug Rafale gefunden worden.

Scheinbar ist in der Ausschreibung in Brasilien vieles wieder offen, denn die Obrigkeit der Luftwaffe Brasiliens will bei der Kampfflugzeugauswahl doch noch ein Wörtchen mitreden. Zudem sind die Verantwortlichen der brasilianischen Luftwaffe mit dem Preis nicht einverstanden. Wir von FliegerWeb haben über die Preise dieses Handels nichts geschrieben, denn die Summe von 4,5 bis 6 Milliarden Euro, die in der französischen Presse herumgeboten wurde und scheinbar auch von Dassault und der französischen Regierung unterstützt wurden, scheinen uns für 36 Rafale Fighter zu hoch zu sein. Boeing bietet den Super Hornet mit Bewaffnung für sieben Milliarden US Dollar an. Frankreich wird bei diesem Deal nur zum Zuge kommen, wenn sie beim Preis das Auge fürs Machbare anwenden werden, sonst könnten die Felle doch noch davonschwimmen.

Fakt an der ganzen Sache ist, dass sich Dassault zusammen mit der französischen Regierung bereits als Sieger im Wettrennen um das neue Kampfflugzeug für Brasilien gesehen hat und der zweite Fakt ist, dass die Führer der brasilianischen Luftwaffe in dieser Sache auch noch ein paar Worte mitreden wollen!

Sind wir gespannt wie es weiter geht.