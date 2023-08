Spanair Piloten drohen mit Streik

Die Piloten der Spanair drohen damit, am Mittwoch in den Streik zu treten und so gegen das herrschende Chaos bei der Airline zu protestieren.

SAS hatte Spanair 2007 zum Kauf freigegeben, doch die ungünstige Wirtschaftslage liess Iberia und Marsans ihre Gebote zurückziehen. Spanair fuhr in der ersten Jahreshälfte 2008 einen Verlust von US$ 80,9 Millionen ein, nun plant SAS die Kapazitäten um 25% zu kürzen und 1.062 Stellen zu streichen. Gegen diese Zustände will sich die Union der Piloten nun wehren. Das Management meinte, man wolle noch zwei bis drei Jahre Zeit investieren, um die Airline wieder auf den richtigen Kurs zu bringen, bevor man einen neuen Verkaufsversuch starte.