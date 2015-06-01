Brasilien übernimmt modernisierte AF-1B Skyhawk

First modified AF-1 Skyhawk (Foto: Embraer)

Embraer hat am 26. Mai 2015 die Übergabe des ersten modernisierten AF-1B an die brasilianischen Marine Streitkräfte bekanntgegeben.

Die brasilianische NAVY verpasst ihren veralteten Skyhawk Jets bei Embraer ein Modernisierungsprogramm. Der erste Jet konnte letzte Woche im Embraer Werk Gaviao Peixoto an Brasiliens Marine übergeben werden. Die kleinen Kampfjets der zweiten Generation werden bei Embraer mit einem modernen Radar, neuen Waffenrechnern und einer zeitgemäßen Avionik nachgerüstet. Die neun Einsitzer und drei Doppelsitzer und deren Systeme werden bei Embraer zudem total überholt, damit sie noch mindestens für zehn weitere Jahre als Jagdbomber eingesetzt werden können.

Die Maschinen bilden das Rückgrat der brasilianischen NAVY und werden vom Flugzeugträger „Sao Paulo“ aus eingesetzt.

Der Flugzeugbauer Embraer hat bereits die älteren F-5 Kampfjets der brasilianischen Luftwaffe mit einer neuen Avionik auf Vordermann gebracht und auch die A-1 (AMX) Angriffsflugzeuge nachgerüstet.