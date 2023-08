A400M absolviert erste Luftbetankungstests

Airbus Military hat den neuen A400M Militärtransporter zum ersten Mal in der Luft betankt.

Die Air to Air Betankungskontakte wurden über den Lufträumen von Toulouse zu einem Vickers VC-10 Tankflugzeug der Royal Air Force getätigt. Bei dem Testflugzeug handelt es sich um den Prototypen MSN001, Grizzly 1, der für das Flugtestprogramm in Toulouse abbestellt ist. Bei den ersten Kontakten am 15. Februar 2011 wurde noch kein Treibstoff übertragen, es ging dabei lediglich darum, um Trockenkontakte über den Rumpftankstutzen zu einem Geber Flugzeug herzustellen.