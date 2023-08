Skyguide meldet 1. Halbjahr 2023

Skyguide Fluglotsin in der ACC (Foto: Skyguide)

Die Verkehrszahlen im ersten Halbjahr 2023 sind bei der Flugsicherung Skyguide durch die starke Erholung des Verkehrs zu Beginn des Jahres geprägt, im Mai und Juni stagnierte das Wachstum.

Die Schweizer Flugsicherung Skyguide kontrollierte im ersten Halbjahr 2023 insgesamt 556 839 Flüge nach Instrumentenflugregeln (IFR). Dies entspricht einer Zunahme von 6,7% im Vergleich zum Vorjahr und einem Rückgang von 11,8% im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019. Der Flugverkehr im Luftraum über der Schweiz und in den von Skyguide verwalteten delegierten Gebieten erholte sich in den ersten beiden Monaten des Jahres stark, nahm auch im März und April stetig zu, stagnierte dann aber im Mai und Juni 2023 und erreichte am Ende des ersten Halbjahres 90,5% des Verkehrsaufkommens von 2019 (im Monatsvergleich). 98,2% aller von Skyguide kontrollierten Flüge waren pünktlich, was 1% über der Pünktlichkeit des ersten Halbjahres 2019 liegt. Die Stagnation des Wachstums in den letzten zwei Monaten ist zum Teil auf das schlechte Wetter in ganz Europa sowie auf die Streiks der Flugsicherung in Frankreich seit dem 19. Januar 2023 zurückzuführen, die den Verkehr in der Bezirksleitstelle in Genf stark beeinträchtigt haben.

In den ersten sechs Monaten dieses Jahres verringerte sich die Lücke im Vergleich zum Verkehrsaufkommen von 2019 langsam von -15,2% im Januar auf -11,8% im April und stabilisierte sich im Mai und Juni bei -9,5%.

Flugbewegungen im ersten Halbjahr nach Marktsegmenten (Gebührenzone Skyguide)

2023 vs 2022 2023 vs 2019 Frachtflüge -11.8% +25.3% Business-Flüge -11.6% +9.8% Charter-Flüge -13.1% -8.3% Mainline Airlines +3.9% -13.0% Regional Airlines +21.4% -12.0% Low-cost Carriers +10.8% -30.4%

Das Wachstum im Frachtverkehr und in der Geschäftsreiseluftfahrt verlangsamte sich allmählich, auch wenn das Gesamtniveau im ersten Halbjahr 2023 über dem des Jahres 2019 liegt.

Im ersten Halbjahr 2023 stieg die Zahl der abgewickelten Überflüge um 3,1% gegenüber dem Vorjahreszeitraum, was einem Minus von 12,9% gegenüber der Zahl der Überflüge im ersten Halbjahr 2019 entspricht. Auch die Zahl der Starts und Landungen in der gesamten Schweiz nahm zu (+12,8% gegenüber 2022 und -10% gegenüber 2019).

Der Flughafen Zürich verzeichnete eine Zunahme der Flugbewegungen um 22% (-13,6% gegenüber 2019) und der Flughafen Genf eine Zunahme um 8,9% (-9,7% gegenüber 2019). Die Regionalflughäfen der Schweiz verzeichneten einen Rückgang von -9,4% gegenüber 2022 und -7,1% gegenüber 2019.

Die Bezirksleitstellen von Skyguide in Genf und Dübendorf verzeichneten eine Zunahme der Flugbewegungen um 0,7% bzw. 5,1% (-17,2% bzw. -12,2% gegenüber 2019). Der verkehrsreichste Tag für Skyguide im ersten Halbjahr 2023 war der Freitag, 16. Juni, mit 4'154 Flügen.