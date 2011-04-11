UTair vergibt Grossauftrag an ATR
11.04.2011 BGRO
Die russische UTair bestellt bei dem Flugzeugproduzenten aus Toulouse zwanzig ATR 72-500 und wird dadurch zum grössten ATR Betreiber in Europa.UTair bewirtschaftet mit ihren Regionalflugzeugen ein grosses Streckennetz innerhalb Russlands und der Ukraine. UTair betreibt in Russland momentan zwölf ATR 42-300 und drei ATR 72-200, bei ihrer ukrainischen Tochter UTair Ukraine werden zwei ATR 42-300 eingesetzt. Der neu gezeichnete Auftrag für die zwanzig ATR 72-500 entspricht einem Marktwert von 426 Millionen US Dollar.