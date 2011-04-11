UTair vergibt Grossauftrag an ATR

Die russische UTair bestellt bei dem Flugzeugproduzenten aus Toulouse zwanzig ATR 72-500 und wird dadurch zum grössten ATR Betreiber in Europa.

UTair bewirtschaftet mit ihren Regionalflugzeugen ein grosses Streckennetz innerhalb Russlands und der Ukraine. UTair betreibt in Russland momentan zwölf ATR 42-300 und drei ATR 72-200, bei ihrer ukrainischen Tochter UTair Ukraine werden zwei ATR 42-300 eingesetzt. Der neu gezeichnete Auftrag für die zwanzig ATR 72-500 entspricht einem Marktwert von 426 Millionen US Dollar.