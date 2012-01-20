ATR meldet gute Absatzzahlen

Im vergangenen Jahr konnte der Flugzeugproduzent aus Toulouse 54 ATR Verkehrsflugzeuge ausliefern, im 2010 waren es 51 Maschinen.

Bei ATR laufen die Geschäfte gut, die Unternehmung konnte im letzten Jahr 157 Bestellungen für ihre ATR-42 und ATR-72 Verkehrsflugzeuge entgegennehmen, der Bestellungsüberhang steht jetzt bei 224 Maschinen, der Wert des Backlogs wird durch ATR auf rund 5 Milliarden US Dollar beziffert. Neben den fest bestellten Flugzeugen zeichneten Kunden auch 79 Optionen. Eine deutliche Sprache spricht der Absatz bei der grösseren ATR 72 Maschine, hier gingen 144 Neuaufträge ein, für das kleiner ATR 42Muster waren es lediglich 13. Im 2011 erreichte ATR einen Umsatz von 1,3 Milliarden US Dollar.