TRIP will ATR 72-600 beschaffen

Die brasilianische Regionalfluggesellschaft TRIP hat sich entschieden achtzehn ATR 72-600 zu kaufen. Neben dieser Kaufabsicht will die Gesellschaft weitere achtzehn Vorkaufsrechte auf diesen Typ erwerben.

Neun ATR 72-600 wird TRIP direkt bei ATR kaufen und neun Maschinen wird die Fluggesellschaft bei der Air Lease Corporation einmieten. TRIP will die erste ATR 72-600 bereits im Oktober 2011 übernehmen. Falls dieser Auftrag abgeschlossen wird, dann wird TRIP mit 51 ATR Verkehrsflugzeugen zum grössten ATR Betreiber. Die neuen Maschinen werden bei TRIP für 68 Fluggäste ausgelegt sein.