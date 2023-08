Airbus gibt A400M Erstflug Crew bekannt

Airbus Military will mit dem Erstflug ihres A400M langsam ernst machen, die Crew für den Jungfernflug wurde kürzlich bekannt gegeben.

Am Steuer als Kapitän wird der erfahrene Cheftestpilot Edward Strongman den A400M von Airbus Military zum Erstflug pilotieren. Captain Strongman hat früher bei der Royal Air Force den Lockheed C-130 Hercules Transporter geflogen. Als Copilot wird Experimental Testpilot Ignacio Lombo mit von der Partie sein, er hat seine Erfahrungen auf der Mirage F1 in der spanischen Luftwaffe gesammelt. Eric Isorce bekleidet beim A400M Programm den Posten als Projektleiter und wird beim Jungfernflug als leitender Ingenieur an Bord sein. Mit dabei sein werden die Flugtestingenieure Jean-Philippe Cottet, Didier Ronceray und Gerard Leskerpit. Die multikulturelle Besatzung hat ein Total von 31.000 Flugstunden auf dem Buckel. Der Termin für den Jungfernflug des A400M rückt langsam näher, wurde von Airbus Military jedoch noch nicht bestätigt, falls die Hochgeschwindigkeits-Rollversuche befriedigend ausgefallen sind, wird dem Erstflug wohl nicht mehr viel im Wege stehen.