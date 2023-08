Boeing F-15SE Demonstrator feuert AMRAAM

Am 14. Juli 2010 feuerte die F-15E1 eine erste AIM-120 AMRAAM Lenkwaffe aus dem neu entwickelten Waffenschacht.

F-15 Eagle Cheftestpilot Dan Draeger startete am frühen Abend von dem Waffentestzentrum Point Mugu Naval Air Weapon Station in Richtung Abschussgebiet, um einen ersten Feuertest mit der auf der linken Seite der F-15E1 angebrachten Conformal Weapons Bay CWB durchzuführen. Laut Aussagen von Dan Draeger verhielt sich die F-15E1 beim ersten Abschuss einer AIM-120 Mittelstreckenlenkwaffe genau so wie es geplant war. Boeing will mit dem F-15SE Silent Eagle Marktanteile zurückgewinnen und die Vorherrschaft anderer Hersteller brechen. Bei der F-15 Eagle handelt es sich um das Schwergewicht bei den modernsten Kampfflugzeugen, sie wird bereits seit mehr als 35 Jahren produziert und könnte in der neuen Auflage durchaus noch für weitere 20 Jahre am Markt bleiben.