ver.di baut gewerkschaftliche Präsenz in der Luftfahrt aus

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) übernimmt zum 1. Juli 2025 die „Technik Gewerkschaft Luftfahrt“ (TGL) – und baut damit ihre Präsenz im Bereich der Luftfahrttechnik entscheidend aus.

Die Eingliederung der Spartengewerkschaft TGL festigt zugleich ver.dis Position als zentrale Anlaufstelle für alle Beschäftigten im Luftverkehr – vom Bodenpersonal über Kabinencrews und Cockpitbeschäftigte bis hin zu den Technik- und Wartungsspezialisten, die bisher in Teilen in der TGL organisiert waren.

„Die neuen Kolleginnen und Kollegen in ver.di stärken unsere Entschlossenheit, bessere Arbeitsbedingungen und faire Bezahlung in selbstbewussten Tarifverhandlungen für alle Beteiligten der Luftfahrtbranche durchzusetzen“, sagt Dennis Dacke, ver.di-Bundesfachgruppenleiter Luftverkehr und Maritime Wirtschaft.

„ver.di steht für eine transparente und beteiligende Tarifarbeit – und genau dies wollen wir als ehemalige Mitglieder der Technik Gewerkschaft Luftfahrt und neue Mitglieder bei ver.di aktiv mitgestalten. Wir freuen uns darauf, diesen Weg gemeinsam zu gehen und unsere Erfahrungen aktiv einzubringen“, kommentiert Daniel Wollenberg, Vorsitzender der Technik Gewerkschaft Luftfahrt, den Zusammenschluss der Arbeitnehmerorganisationen.

Auch innerhalb von ver.di werden mit der Eingliederung der TGL neue, schlagkräftige Strukturen geschaffen: So entsteht in der Fachgruppe Luftverkehr und Maritime Wirtschaft die Experteneinheit „MRO-Alliance“, wobei MRO für „Maintenance, Repair & Overhaul“ (Wartung, Reparatur, Überholung) steht. Die MRO-Alliance bildet künftig innerhalb von ver.di die zentrale berufsspezifische Interessenvertretung für Beschäftigte aus dem Bereich Wartung, Instandhaltung und Überholung von Flugzeugen.

„Wir schaffen so eine starke Einheit, die sich gezielt um die Belange der Luftfahrttechnik kümmert," sagt ver.di-Fachgruppenleiter Dennis Dacke. Ziel sei es, die Arbeitsbedingungen in der Branche weiter zu verbessern, die beruflichen Perspektiven zu erweitern und eine solidarische Gemeinschaft der Wartungsbeschäftigten zu bilden. Die MRO-Alliance wird nach der erfolgreichen Gründung der Aircrew Alliance im Jahr 2019 bereits die zweite Expertengruppe im Bereich Luftverkehr in ver.di sein, die berufliche Fachlichkeit mit herausragender Tarifexpertise kombiniert.

ver.di