airBaltic lanciert Flüge nach Dushanbe

Ab dem ersten Juni fliegt airBaltic non-stop von Riga in die Hauptstadt von Tajikistan, Dushanbe.

Damit ist airBaltic die einzige Airline der Europäischen Union, die Non-Stop-Flüge nach Dushanbe absolviert. Zweimal wöchentlich will sie ihre Passagiere mit einer Boeing 737 nach Tajikistan transportieren. Die Aufnahme der neuen Stadt in ihr Angebot ist Teil der Strategie der Airline, neue Destinationen in den östlicheren Regionen zu erschliessen. Bislang hat airBaltic für die Sommersaison neben der letzten sechs neue, eher nördlich ausgerichtete Zielstädte lanciert: Tromso, Linkoping, Turku, Genf und Palanga und Kaunas.