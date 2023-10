Winterflugplan ab den Mitteldeutschen Flughäfen

Vorfeld Flughafen Leipzig (Foto: Flughafen Leipzig)

Am Sonntag, den 29. Oktober, tritt an den Flughäfen Leipzig Halle und Dresden der Winterflugplan in Kraft, Condor ist am Flughafen Leipzig Halle die Nummer eins.

Das Angebot umfasst Verbindungen zu deutschen und internationalen Drehkreuzen sowie zu Sonnenzielen am Mittelmeer, am Roten Meer im Atlantik und Persischen Golf. Der Winterflugplan gilt bis zum 30. März 2024. Mit Abu Dhabi und Dubai sind in dieser Wintersaison zwei Metropolen auf der arabischen Halbinsel nonstop ab Leipzig/Halle erreichbar.

Erstmals verbindet der Reiseveranstalter Etihad Holidays seit dem 14. Oktober zweimal wöchentlich, jeweils dienstags und sonnabends, die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate Abu Dhabi mit Leipzig/Halle.

Ab dem 9. November verbindet die Fluggesellschaft SmartLynx Airlines für den Reiseveranstalter FTI Leipzig/Halle mit Dubai, das nun nach 2019 wieder im Angebot ist. Die Verbindungen werden zweimal wöchentlich angeboten.

Mit bis zu 28 wöchentlichen Abflügen zu 7 Zielen ist Condor am Flughafen Leipzig/Halle die Nummer eins unter den Ferienfluggesellschaften.

Angeflogen werden die Urlaubsregionen Arrecife, Fuerteventura, Teneriffa, Las Palmas, Funchal, Hurghada und Mallorca.

Jeweils bis zu sechsmal pro Woche startet European Air Charter zu Sonnenzielen rund um das Rote Meer sowie im Atlantik. Angeflogen werden die Urlaubsziele: Fuerteventura, Hurghada, Gran Canaria und Marsa Alam.

Lufthansa verbindet den Flughafen Leipzig/Halle bis zu fünfmal beziehungsweise zweimal täglich mit den Drehkreuzen Frankfurt und München. Bis zu fünfmal wöchentlich fliegt Turkish Airlines von Leipzig/Halle zu ihrem Drehkreuz Istanbul. Austrian Airlines bedient bis zu elfmal wöchentlich die Verbindung Leipzig/Halle – Wien. Dreimal wöchentlich starten Ryanair-Maschinen von Leipzig/Halle nach London.

Der Winterflugplan des Flughafens Leipzig/Halle bietet Verbindungen zu 16 Zielen in 9 Ländern, die von 16 Airlines bedient werden. Pro Woche starten bis zu 135 Flüge*.

Flughafen Dresden Vorfeld (Foto: Flughafen Dresden)

Flughafen Dresden

Sundair ist mit bis zu sechs wöchentlichen Abflügen die Nummer eins unter den Ferienfliegern ab Dresden. Die Airline steuert die Ziele Gran Canaria und Teneriffa sowie Hurghada an. Ab dem 15.02.2024 wird zusätzlich auch die Kanareninsel Fuerteventura einmal wöchentlich angeflogen.

Mehr Flüge nach Antalya: Sun Express stockt ihr Angebot auf und fliegt bis zu viermal wöchentlich nach Antalya. Neben Sun Express bietet auch Corendon Airlines Flüge von Dresden nach Antalya an.

KLM fliegt täglich ihr Drehkreuz Amsterdam an. Montags bis freitags sowie sonntags verbindet SWISS Dresden und Zürich. Lufthansa und Air Dolomiti fliegen viermal täglich das Drehkreuz Frankfurt an. Das Drehkreuz in München wird bis zu dreimal täglich durch Lufthansa bedient.

Eurowings verbindet montags bis freitags sowie sonntags Dresden mit Düsseldorf. Palma de Mallorca steuert Eurowings bis zu zweimal pro Woche an. Ab Anfang Februar 2024 wird Eurowings drei wöchentliche Flüge auf die Baleareninsel fliegen.

Der Sommerflugplan des Flughafens Dresden bietet Verbindungen zu 11 Zielen in 6 Ländern, die von 8 Airlines bedient werden. Pro Woche starten bis zu 80 Flüge*.

