Winterflugplan ab dem Flughafen Stuttgart

Flughafen Stuttgart (Foto: Flughafen Stuttgart)

Mit der Umstellung auf Winterzeit am Sonntag, 27. Oktober 2024 starten die Airlines ihren Winterflugplan. Mit rund 25.000 geplanten Starts und Landungen gibt es am Flughafen Stuttgart knapp zehn Prozent mehr Flugbewegungen als im vorigen Winter.

Über Weihnachten und den Jahreswechsel geht es mit SAS Scandinavian Airlines nach Oslo zum Julenisse, dem in Skandinavien bekannten Weihnachtswichtel. Neu im Programm bei der Fluggesellschaft Eurowings ist hoch im Norden das finnische Rovaniemi, wo bekanntlich der Weihnachtsmann wohnt, sowie Tromsö in Norwegen. Eurowings erhöht im Vergleich zum Vorwinter die Frequenzen nach Dubai auf bis zu vier Flüge pro Woche und nimmt Marsa Alam neu ins Programm. Die Strecken nach Manchester und Chişinău, die Eurowings bereits im Sommer angeboten hat, werden auch im Winterhalbjahr fortgeführt.

Mit der Fluggesellschaft Wizz Air geht es nach Bukarest und Cluj-Napoca in Rumänien und in die albanische Hauptstadt Tirana. Die bereits im Sommer aufgenommene Verbindung nach Budapest wird fortgesetzt. Als fünfte Strecke kommt ab Mitte Dezember die bulgarische Hauptstadt Sofia dazu, die dreimal wöchentlich bedient wird.

Gut gesorgt ist für alle, die im Winter ein wenig Sonne tanken möchten: Klassiker wie Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote oder Teneriffa sind ebenso buchbar wie Ibiza, Valencia oder Malaga. Ab dem Winter eröffnet Marabu Airlines ihre Basis in Stuttgart und bedient eine Vielzahl an Sonnenzielen auf den Kanaren und Balearen und in Ägypten.

Neben europäischen Verbindungen und vielen Ferienzielen werden wichtige Umsteigehubs wie Amsterdam, Istanbul, London, Warschau, Wien oder Zürich auch im Winterflugplan mehrmals täglich angeflogen. Damit ist der Landesflughafen an die weltweiten Streckennetze der Airlines angebunden, die dort ihre jeweilige Basis haben.

Flughafen Stuttgart