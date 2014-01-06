RAK Airways stellt Betrieb ein

Die noch junge Fluggesellschaft aus dem Emirat Ras al Khaima musste aus finanziellen Gründen den Flugbetrieb bis auf weiteres einstellen.

Seit dem 1. Januar 2014 fliegen die drei Airbus Jets von RAK Airways nicht mehr. Der Flugbetrieb musste aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt werden. RAK Airways wurde 2006 ins Leben gerufen und kämpfte seither immer wieder mit finanziellen Problemen. RAK Airways ist es während ihrer kurzen Betriebszeit nicht gelungen, sich mit einem MIX aus Low Cost Carrier und Charter Airline ab Ras Al Khaimah zu etablieren. Die Fluggesellschaft bot Liniendienste nach Doha, Peshawar, Islamabad, Lahore, Jeddah, Riyadh, Calicut und Kathmandu an. Unter einem Codshare Abkommen mit Etihad wurden auch Flüge nach Abu Dhabi angeboten. Im Moment scheint es noch ungewiss zu sein, ob und in welcher Form RAK Airways wieder in den Markt zurückkehren wird.