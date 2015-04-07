WestJet meldet solide Märzzahlen

WestJet Airlines Boeing 737 (Foto: WestJet)

WestJet hat im März 2015 ihr Angebot gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 4,8 Prozent ausgebaut, die Nachfrage stieg um 1,5 Prozent.

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft baute die Verkehrsleistung verglichen mit dem März 2014 von 2,265 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,373 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage stieg um 1,5 Prozent auf 1,930 Milliarden Sitzplatzmeilen an. Mit WestJetb flogen im März 1,7 Millionen Passagiere, das bedeutet für die Airline einen neuen Rekord. WestJet transportierte im ersten Quartal 2015 4,9 Millionen Passagiere, dies entspricht gegenüber dem ersten Quartal 2014 einem Wachstum von 2,2 Prozent

Im Berichtsjahr 2014 flogen mit WestJet 19,7 Millionen Passagiere, das waren 1,2 Millionen mehr als ein Jahr zuvor. WestJet betreibt mehr als 110 Boeing 737 und beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiter. Seit Sommer 2013 betreibt WestJet die Tochterunternehmung Encore, hier stehen bereits 17 Q400 Turbopropeller Flugzeuge im Betrieb.