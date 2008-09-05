Wartung am A380 dauert länger
05.09.2008 RK
Emirates muss heute die Strecke Dubai New York mit einer Boeing 777 fliegen, geplant gewesen wäre ihr neuster Super Jumbo Airbus A380.
Emirates muss heute die Strecke Dubai New York mit einer Boeing 777 fliegen, geplant gewesen wäre ihr neuster Super Jumbo A380.
Die planmässigen Wartungsarbeiten dauerten länger als veranschlagt. So musste der Flug von heute Freitag nach New York JFK ausnahmsweise mit einer Boeing 777-300ER durchgeführt werden. Der Super Jumbo hat bei Emirates den Betrieb am 1. August nach New York aufgenommen. Die Fluggesellschaft aus den Vereinigten Emiraten hat 58 Airbus A380 bestellt.