Vueling fliegt Hamburg an

Hamburg Airport begrüßt eine neue Fluggesellschaft: Vueling erweitert ab dem 25. März 2012 mit der Strecke Hamburg–Barcelona ihre Aktivität auf dem deutschen Markt.



Barcelona besticht durch seine einzigartige Mischung aus Kultur, Nachtleben, Sonne und Meer. Architekturfans lockt Gaudis imposante Kathedrale „Sagrada Familia“ oder der „Deutsche Pavillon“ von Ludwig van der Rohe, ein Relikt der Expo 1929. Zum Verweilen lädt der Park „La Ciutadella“ ein, in dem schon zahlreiche Kinofilme gedreht wurden. Freunde der Kunst kommen auf ihre Kosten im Museu Picasso, Museu Joan Miró und vor allem dem Museu d`Art Contemporani de Barcelona (MACBA). Am Abend versprüht die Metropole in allen Gassen ihren lebensfrohen, spanischen Charme. Dann blüht die Stadt besonders auf und man kann in einer der vielen Tavernen den Tag bei Tapas und mit einem Glas Rioja ausklingen lassen.



Annehmlichkeiten an Bord von Vueling



Für Business-Reisende auf der Strecke Hamburg–Barcelona bietet Vueling exklusiv eine Duo- Sitzplatz-Garantie für die vorderen Sitzreihen an. Dieses Angebot garantiert den Kunden, dass der Mittelplatz der Reihe frei bleibt und ausreichend Stauraum für Handgepäck vorhanden ist. Durch eigene Gepäckaufgabeschalter in Barcelona und bevorzugtes Boarding werden die Wartezeiten verkürzt. Zusätzlich gibt es während des Fluges Snacks und Getränke gratis. Mit dem Produkt Vueling Go! können Passagiere ihren Flug bis zu zwei Stunden vorher kostenlos umbuchen und ihren Sitzplatz frei wählen.



Über Vueling



Die spanische Fluggesellschaft Vueling startete 2004 mit dem Anspruch, exzellenten Kundenservice zu einem niedrigen Preis anzubieten. Mit einem Kontingent von zwei Airbus A320 bediente Vueling zunächst vier Flugrouten nach Paris, Brüssel, Ibiza und Palma de Mallorca. Seit der Wintersaison 2011/2012 verfügt Vueling über eine Flotte von 45 Flugzeugen und fliegt 44 Flughäfen in 13 Ländern in Europa und Nordafrika an. Mit Beginn der Sommersaison steigert Vueling ihre Flugbewegungen um 25 Prozent und den Flugbetrieb in Barcelona sogar um 50 Prozent.