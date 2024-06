Von Paderborn Lippstadt nach Pristina

Trade Air Airbus A320 (Foto: Trade Air)

Die Fluggesellschaft Trade Air bietet vom 5. Juli bis zum 6. September wöchentlich bis zu zwei Flüge vom Flughafen Paderborn Lippstadt nach Pristina

Bei dem eingesetzten Flugzeugtyp handelt es sich um einen Airbus A319 mit 144 Sitzplätzen. Pristina ist die Hauptstadt des Kosovo und mit rund 200.000 Einwohnern die größte Stadt des Kosovo. Hier ist zugleich der Verkehrsknotenpunkt sowie das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum der jungen Republik. Im Jahr 2023 landeten 3,4 Millionen Passagiere bei knapp 22.000 Flugbewegungen in Pristina.

Vom 5. Juli bis zum 6. September gibt es ab Paderborn/Lippstadt freitags einen wöchentlichen Flug von und nach Pristina. Der Abflug in Pristina startet um 12.35 Uhr, die Landung in Paderborn/Lippstadt um 15.05 Uhr. Zurück geht es es um 15.50 Uhr, die Ankunft der Maschine in Pristina erfolgt um 18.10 Uhr.

In der Zeit vom 9. Juli bis zum 20. August findet zudem auch dienstags ein Flug von und nach Pristina statt. In Pristina hebt diese Maschine um 4.35 Uhr ab, die Ankunft in Paderborn/Lippstadt ist für 7.05 Uhr eingeplant. In die Gegenrichtung startet der Flug um 7.55 Uhr, die Ankunft in Pristina ist um 10.15 Uhr.

Wir freuen uns sehr über die konstruktiven Gespräche mit Trade Air und das neue Angebot. Die Flugverbindungen bieten vielen Kosovaren in unserer Region eine sehr gute Gelegenheit, ihre Heimat zu besuchen. Darüber hinaus ist Pristina auch für Städtereisende ein lohnenswertes Ziel,

erläutert Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser.