AirAsia finalisiert Grossauftrag bei Airbus

Der malaysische Billigflieger AirAsia hat bei Airbus für ihre Langstreckentochter AirAsia-X fünfundfünfzig A330neo in Auftrag gegeben.

Diese Bestellung wurde im Juli 2014 an der Farnborough Air Show bekannt gegeben und konnte nun finalisiert werden. bei diesem Auftrag handelt es sich um den grössten Einzelauftrag für den Airbus A330, mit dieser Bestellung wird Airasia-X auch zum grössten A330 Betreiber, der Low Cost Carrier aus Asien hat bei Airbus nun gesamthaft einundneunzig A330 in Auftrag gegeben. Nach den aktuellen Listenpreisen haben die fünfundfünfzig A330neo einen Wert von 15,2 Milliarden US Dollar. Die Auslieferungen an AirAsia-X sollen im Jahr 2018 beginnen.

Airbus wird aus dem A330-200 den A330-800neo weiterentwickeln und auf der Basis des A330-300 soll der A330-900neo entstehen. Die Priorität liegt bei der Entwicklung des A330-900neo, der als erste Variante am Markt verfügbar sein wird. Die Weiterentwicklungen werden durch das neue Trent 7000 von Rolls Royce angetrieben und die Flügel werden überarbeitete Winglets erhalten. Airbus strebt bei den zwei neu lancierten Langstreckenjets eine verbesserte Treibstoff Effizienz von 14 Prozent an, dabei soll die Ersatzteilbewirtschaftung zu 95 Prozent gleich sein wie beim Ausgangsmodell. Die A330neo Varianten sollen für die Piloten mit einer A330 Musterberechtigung geflogen werden können.