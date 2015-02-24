ARKIA will A330-900neo kaufen

ARKIA A330-900neo (Foto: Airbus)

ARKIA Israeli Airlines hat bei Airbus eine Kaufabsichtserklärung für vier A330-900neo unterzeichnet und wird damit zum ersten A330-900neo Betreiber in der Region.

ARKIA will mit den A330-900neo Langstreckenjets neue Märkte erschließen und ab Israel Langstreckenflüge zu touristisch attraktiven Zielen anbieten. Nach den aktuellen Listenpreisen kosten vier A330-900neo 1,138 Milliarden US Dollar.

Airbus wird aus dem A330-200 den A330-800neo weiterentwickeln und auf der Basis des A330-300 wird der A330-900neo entstehen. Die Priorität liegt bei der Entwicklung des A330-900neo, der als erste Variante auf dem Markt verfügbar sein wird. Die Weiterentwicklungen werden durch das neue Trent 7000 von Rolls Royce angetrieben und die Flügel werden überarbeitete Winglets erhalten.

Airbus strebt bei den zwei neu lancierten Langstreckenjets eine Verbesserung der Treibstoff Effizienz von 14 Prozent an, dabei soll die Ersatzteilbewirtschaftung zu 95 Prozent gleich sein wie beim ursprünglichen A330. Die A330neo Varianten können mit einer herkömmlichen A330 Musterberechtigung geflogen werden.