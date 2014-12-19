Hawaiian finalisiert A330neo Auftrag

Airbus A330-800neo Hawaiian Airlines (Foto: Airbus)

Hawaiian Airlines hat mit Airbus einen Kaufvertrag über sechs A330-800neo festgezurrt, die Kaufabsichtserklärung wurde im Juli an der Farnborough Air Show bekannt gegeben.

Hawaiian Airlines wird zum ersten Kunden für die kleinere Variante des neu lancierten Airbus A330neo. Der Festauftrag von Hawaiian ersetzt eine Bestellung der Airline über sechs A350-800. Die Airbus A330-800neo sollen ab 2019 an die Fluggesellschaft aus Hawaii ausgeliefert werden. Neben den fest bestellten Maschinen hat Hawaiian auch noch sechs Optionen auf den A330-800neo gezeichnet, nach den aktuellen Listenpreisen entspricht der Auftrag einem Wert von 2,9 Milliarden US Dollar.

Airbus will aus dem A330-200 den A330-800neo weiterentwickeln und auf der Basis des A330-300 soll der A330-900neo entstehen. Die Priorität liegt bei der Entwicklung des A330-900neo, der als erste Variante am Markt verfügbar sein wird. Die Weiterentwicklungen werden durch das neue Trent 7000 von Rolls Royce angetrieben und die Flügel werden überarbeitete Winglets erhalten. Airbus strebt bei den zwei neu lancierten Langstreckenjets eine verbesserte Treibstoff Effizienz von 14 Prozent an, dabei soll die Ersatzteilbewirtschaftung zu 95 Prozent gleich sein wie beim Ausgangsmodell. Die A330neo Varianten sollen für die Piloten mit einer A330 Musterberechtigung geflogen werden können.