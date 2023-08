Von Hamburg nach Toulouse

Hamburg rückt noch näher an Frankreich: Ab April 2012 fliegt Air France fünfmal pro Woche nonstop von Hamburg nach Toulouse.

Ab 1. April 2012 bietet Air France fünf wöchentliche Verbindungen von Hamburg nach Toulouse an. Flug AF4341 startet samstags um 9.00 Uhr sowie montags, dienstags, mittwochs und freitags um 18.25 Uhr in Hamburg und landet um 11.10 Uhr bzw. um 20.35 Uhr in Toulouse. Von Toulouse nach Hamburg geht es samstags um 06.10 Uhr sowie montags, dienstags, mittwochs und freitags um 15.35 Uhr mit Ankunft um 08.25 Uhr bzw. 17.50 Uhr. Die Stärkung der Regionalflughäfen ist Teil einer neuen Strategie von Air France, mit der zusätzlich 4,5 Millionen neue Passagiere gewonnen sowie Kosten reduziert werden sollen. Nach Marseille und Toulouse als Regional-Flughafenbasis werden 2012 auch Nizza im Südwesten Frankreichs sowie Bordeaux im Südwesten des Landes folgen. Von Marseille aus bedient Air France 33 Ziele mit fast 500 Flügen pro Woche, darunter ab 25. März 2012 viermal pro Woche auch Hamburg. Ab Toulouse bietet Air France insgesamt 430 wöchentliche Verbindungen zu 28 Zielen in Europa und rund ums Mittelmeer.

Toulouse ist die viertgrößte Stadt Frankreichs und Hauptstadt der zweitgrößten Region Midi-Pyrénées. Seit den 1980er Jahren hat sich die Stadt an der Garonne zu einem der bedeutendsten Luftfahrtzentren der Welt entwickelt. Airbus France und die Konzernzentrale der Airbus S.A.S. sind dort beheimatet.