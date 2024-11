Vom Flughafen Köln Bonn nach Pristina

Trade Air Airbus A320 (Foto: Flughafen Köln Bonn)

Neue Hauptstadtverbindung ab Köln Bonn: MySky 24 fliegt in Kooperation mit Trade Air im Winterflugplan vom Köln Bonn Airport nach Pristina.

In die Hauptstadt des Kosovo geht es ab dem 13. Dezember immer montags und freitags. Sowohl für die Fluggesellschaft als auch für den Flughafen ist eine Strecke nach Pristina eine neue Verbindung.

„Mit Pristina wird der Flugplan um ein komplett neues und zugleich sehr spannendes Ziel ergänzt“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Diese Strecke ist eine attraktive Erweiterung unseres bestehenden Angebots nach Osteuropa.“

Pristina, bereits in der Römerzeit ein bedeutender Handelsort, ist aufgrund seiner reichen Geschichte von Einflüssen vieler verschiedener Kulturen geprägt. In den vergangenen beiden Jahrzehnten hat sich Pristina als Hauptstadt des jüngsten Staates in Europa enorm stark entwickelt und ist zu einem politischen und wirtschaftlichen Zentrum in Südosteuropa geworden. Die Stadt beherbergt dabei verschiedene religiöse und kulturelle Gebäude und Einrichtungen, darunter die Sultan-Mehmet-II.-al-Fātih-Moschee oder das Museum des Kosovo. Ganz in der Nähe liegen zudem das serbisch-orthodoxe Kloster Gračanica, das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, und die Tropfsteinhöhle Gadime.

Die Abflüge in Köln/Bonn starten jeweils montags und freitags. Die Landung in Pristina erfolgt nach knapp zweieinhalb Stunden Flugzeit. Zurück aus dem Kosovo ins Rheinland geht es ebenfalls montags und freitags. Zum Einsatz kommt ein Airbus 320.

Flughafen Köln/Bonn