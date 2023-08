British Airways ernennt neue Manager

British Airways hat bekannt gegeben, mit welchen Personen sie ihre leitenden Positionen besetzen will.

Andrew Crawley, früher Head of Sales, wird neu Direktor für Verkauf und Marketing. Er ist 42 Jahre alt und bereits seit 1992 bei British Airways tätig. Davor arbeitete er während zwei Jahren in der Werbebranche, nachdem er an der London University den Abschluss in Chemie gemacht hatte. Richard Tams erhält die Verantwortung über die Abteilung UK&Ireland Sales, Adam Daniels wechselt vom Verkauf ins Revenue Management und übernimmt dort die Leitung. Neu wurde die Position des Head of Marketing kreiert, eine geeignete Person dafür wird extern rekrutiert.