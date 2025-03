Voll auf Kurs: Air Astana setzt nachhaltiges Wachstum fort

Air Astana A320neo Flugzeuge (Foto: Air Astana)

Mit frischem Schwung ist Air Astana ins Jahr 2025 gestartet und damit bereit, das nachhaltige Wachstum der vergangenen Jahre fortzuführen.

Passagiere profitieren dabei von noch mehr Flugrouten, von einer jungen Flotte mit zusätzlichen neuen Maschinen sowie von größerem Service. Zusammen mit dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier FlyArystan bildet die Linienfluggesellschaft Air Astana die Air Astana Group. Gemessen an Umsatz, Flottengröße und dem Streckennetz ist sie die führende Airline-Gruppe in Zentralasien und der Kaukasusregion. Pro Jahr befördert sie rund 8 Millionen Fluggäste.

„Zentralasien gehört zu den Regionen im internationalen Luftverkehr, die sich besonders dynamisch entwickeln. Deshalb vergrößern wir kontinuierlich unser Streckennetz, so dass unsere Passagiere aus Europa mit Air Astana nicht nur alle wichtigen Ziele Kasachstans leicht erreichen können, sondern ebenfalls viele weitere asiatische Destinationen“, erläutert Susith Hettihewa, Senior Regional Manager EU, UK and Americas bei Air Astana. „Besonders erfreulich für unsere Gäste aus Deutschland und Mitteleuropa ist, dass wir 2025 unser Flugangebot ab Frankfurt ausbauen und mit Almaty eine dritte Stadt nonstop anfliegen werden.“

Neu: Elfmal pro Woche von Frankfurt nach Kasachstan

Das Angebot ab Frankfurt wächst ab dem 1. Juni 2025. Dann fliegt Air Astana nicht nur täglich von der Mainmetropole in die kasachische Hauptstadt Astana und einmal wöchentlich nach Uralsk (Oral), sondern auch jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag nach Almaty. Die Millionenmetropole liegt im Süden des Landes und in den Ausläufern des Transili-Alatau Hochgebirges, und mit über zwei Millionen Einwohnern ist sie die größte Stadt des Landes. Die geschichtlichen Wurzeln Almatys reichen zurück bis ins zehnte vorchristliche Jahrhundert. Auch gilt die Region als Ursprungsort des Apfels.

Almaty und Astana sind die beiden Drehkreuze von Air Astana, über die die Airline einen Großteil ihrer internationalen Flüge abwickelt. Ganz neu ins Streckennetz kommen im März 2025 die Städte und Guangzhou (China) sowie Nha Trang und Da Nang (beide Vietnam), Mumbai (Indien) folgt im April 2025.

Ziel: 80 Flugzeuge bis 2028

Um die fortlaufende Expansion des Streckennetzes zu stemmen, setzt die Air Astana Group auf mehr und neue Flugzeuge. Der Airbus A320neo, der Anfang Februar 2025 in Dienst gestellt wurde, war bereits die 58. Maschine. Bis 2028 soll die Flotte auf bis zu 80 Flugzeuge wachsen – 46 bei Air Astana und 34 bei FlyArystan –, wobei bis dahin erstmals auch die Boeing 787 Dreamliner zum Einsatz kommen soll. Mit einem Durchschnittsalter von rund fünf Jahren ist die Flotte der Air Astana Group sehr jung, was auch zu einem geringeren Treibstoffverbrauch sowie weniger CO2- und Lärmemissionen führt. Für die Instandhaltung investiert die Gruppe in die Wartung und hat bereits selbst alle Arten von C-Checks erfolgreich durchgeführt.

Seit zwölf Jahren „beste Fluggesellschaft Zentralasiens“

„Genauso wichtig wie das angestrebte Wachstum ist es uns auch, unseren Passagieren ein hohes Maß an Komfort am Boden und in der Luft zu bieten“, ergänzt Susith Hettihewa. „Hier investieren wir fortwährend und entwickeln unsere Services weiter. Auf den Flügen ab Frankfurt servieren wir unseren Gästen in Business und in Economy Class frisch zubereitete Speisen ohne Tiefkühl- oder Convenience-Produkte. Ein zusätzliches Beispiel sind die modernen Lounges The Shanyraq, die wir letztes Jahr an den Flughäfen von Astana und Almaty eröffnet haben. Wir vergrößern permanent unser Unterhaltungsangebot an Bord und noch im ersten Halbjahr 2025 wird es neue Amenity Kits geben.“

Die Fluggäste honorieren solche Initiativen, was sich in regelmäßigen Gästebefragungen durch unabhängige Dritte widerspiegelt. So wurde Air Astana in den vergangenen zwölf Jahren durchgehend von Skytrax zur besten Fluggesellschaft Zentralasiens sowie in der Region Zentralasien, Indien und GUS gekürt. Auch der 2024er Sky Choice Travel Award für den Service für Fluggäste sowie für Produktinnovationen ging an Air Astana. APEX zeichnete die Fluglinie 2024 bereits zum fünften Mal mit fünf Sternen aus und beim APEX Best Overall Airline Award 2025 für Zentralasien ging Air Astana ebenso als Sieger hervor.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 58 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana zwölfmal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).