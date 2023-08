Virgin Atlantic präsentiert Quartalszahlen

Bei Virgin Atlantic stieg der Gewinn im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 38 Prozent auf 60,9 Millionen Pfund (111 Millionen US Dollar).

Nach Aussagen von Virgin Atlantic konnte die englische Fluggesellschaft bei den besser bezahlenden Geschäftskunden um 22 Prozent zulegen. Der Umsatz betrug in den ersten drei Monaten 645,3 Millionen Pfund (1183 Millionen US Dollar). Virgin transportierte in der gemeldeten Zeitspanne 5,7 Millionen Fluggäste, das entspricht einer Zunahme von 7,6 Prozent. Die Auslastung verbesserte sich von 74,8 auf 77 Prozentpunkte.