Viele Mallorca Flüge ab Bremen

Flughafen Bremen (Foto: Flughafen Bremen)

Drei Airlines, ein Ziel: Mallorca. Mit dem Sommerflugplan 2025 erhöht der Flughafen Bremen die Flüge zu einem der beliebtesten Reiseziele Deutschlands.

Ab dem neuen Sommerflugplan, der Ende März in Kraft tritt, geht es mehrmals täglich von der Weser auf die größte Insel der Balearen, bevor die Anzahl der Flüge Ende April sogar nochmals erhöht wird.

Flexibel und regelmäßig in den Sonnenurlaub

Gleich mit Inkrafttreten des neuen Sommerflugplans am 30. März 2025 verbindet Ryanair einmal am Tag den Flughafen Bremen und den Aeroport de Son Sant Joan in Palma de Mallorca miteinander. Eurowings bedient die beliebte Route ebenfalls – außer samstags – täglich. Während Sundair zunächst mit Flügen am Montag, Samstag und Sonntag startet, geht es auch mit dieser Airline ab dem 23. April 2025 jeden Tag von Bremen in Richtung spanisches Mittelmeer.

Somit gibt es bereits kurz nach Ostern nahezu dreimal am Tag die Möglichkeit, direkt und nonstop von Bremen nach Mallorca zu fliegen. Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir damit dem gesamten Nordwesten die Chance geben, regelmäßig und flexibel diese wunderschöne Insel zu besuchen,

sagt Dr. Marc Cezanne, Geschäftsführer des Flughafen Bremen, zur Erhöhung.

Weitere spannende Reiseziele sowie die genauen Abflugtage finden Sie im aktuellen Sommerflugplan des Bremen Airport – hier geht es zum Download: www.bremen-airport.com/fluginfo/fluege/flugziele