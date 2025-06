United Airlines und JetBlue starten enge Kooperation

United Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: United Airlines)

JetBlue und United Airlines kündigen mit dem Start von Blue Sky eine enge Zusammenarbeit an.

Durch eine enge Zusammenarbeit wollen die amerikanischen Fluggesellschaften JetBlue und United Airlines ihren Kunden noch mehr Reisemöglichkeiten sowie zusätzliche Optionen bei den Treueprogrammen bieten und starten dazu Blue Sky. Bereits ab Herbst 2025 werden die Passagiere beider Airlines davon profitieren. Blue Sky soll unter anderem beinhalten:

Mitglieder des United Airlines Treueprogramms MileagePlus können auf den meisten JetBlue-Flügen Meilen sammeln oder einlösen. Allein in diesem Sommer offeriert JetBlue pro Tag 90 Verbindungen zwischen dem Nordosten der USA und der Karibik, darunter nach Aruba, Barbados und Jamaika. Umgekehrt können auch die Mitglieder des JetBlue-Programms TrueBlue auf United-Flügen weltweit Meilen sammeln und einlösen.

Die beiden Airlines werden über ihre Websites und Apps die Flüge der jeweils anderen Fluggesellschaft anzeigen und buchbar machen. Damit können Passagiere problemlos Angebote beider Airlines miteinander kombinieren sowie in dem ihnen gewohnten Umfeld Buchungen vornehmen.

Die Vorteile der beiden Vielfliegerprogramme – zum Beispiel frühes Boarding, kostenloser Zugang zu Sitzplätzen mit mehr Beinfreiheit oder Standby-Flüge am gleichen Tag – gelten dann auch bei der jeweils anderen Fluglinie.

Ab 2027 kann United täglich bis zu sieben Slots von JetBlue für Hin- und Rückflüge am Terminal 6 des New Yorker Flughafens JFK nutzen. Dafür kann JetBlue am Flughafen Newark acht United-Abflugzeiten nutzen.

United wird den Vertrieb von Reiseleistungen über die Flüge hinaus – dazu zählen unter anderem Hotels, Mietwagen, Kreuzfahrten und Reiseversicherungen – auf der eigenen Website und App auf die Technologie der Paisly-Plattform von JetBlue umstellen.

Trotz der engen Zusammenarbeit werden beide Fluggesellschaften auch in Zukunft unabhängig voneinander ihr Pricing gestalten, ihre Netzwerke einschließlich Frequenzen und neuer Verbindungen planen sowie Sonderangebote auflegen.

Über United Airlines

„Good Leads The Way.” Von den US-Drehkreuzen in Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, New York/Newark, San Francisco und Washington, D.C. bedient United das umfangreichste, weltweite Streckennetz eines Nordamerika-Carriers. United ist die größte Fluggesellschaft der Welt, gemessen an den verfügbaren Sitzplatzmeilen. Wer ein Teil des United-Teams werden möchte, kann sich über united.com/careers informieren. Weitere Details zum Unternehmen gibt es auf united.com. Die Anteile der Muttergesellschaft des Unternehmens, der United Continental Holdings, Inc., werden an der Nasdaq unter dem Kürzel UAL gehandelt.