US Fluggesellschaften erhöhen Ticketpreise schon wieder

Alle grossen US Fluggesellschaften haben ihre Flugpreise bisher um 60 USD pro Rückflugticket erhöht, berichtet bestfares.com, eine Website die Trends der Reisebranche aufzeigt.

United Airlines erhöhten am Donnerstag die Schalterpreise und setzten damit die jüngste Preissteigerungswelle in Gang. American Airlines und Delta Air glichen ihre Preise am Freitag an, Continental Airlines und US Airways zogen am Samstag und Northwest Airlines am Sonntag nach. Gemäss bestfares.com ist das die 13. Tariferhöhung seit Dezember 2007.