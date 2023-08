US Airlines vielleicht schon nächstes Jahr wieder mit Gewinn

Analysten sehen für die Airlineindustrie ein gutes Jahr voraus, das bereits ab dem 2. Quartal profitabel sein könnte.

Dank fallender Treibstoffpreise und Kapazitätsreduktionen sollen die amerikanischen Airlines bereits im nächsten Jahr wieder Gewinne in der Höhe von US$ 5 Milliarden schreiben können. Für das letzte Quartal dieses Jahres werden jedoch noch Verluste von US$ 100 Millionen erwartet, für das ganze Jahr 2008 schätzen Analysten die Verluste der amerikanischen Airlines auf US$ 3 Milliarden.