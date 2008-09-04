Bei American Airlines stockt der Verkehr

Das Passagiervolumen von American Airlines ist im August geschrumpft.

Die grösste Fluggesellschaft der Welt berichtet von einem Auslastungsfaktor von 83,5 Prozent im August, das sind 1,5 Punkte weniger als in der gleichen Zeit im Vorjahr. Der Verkehr sank im Vorjahresvergleich um 2,9 Prozent und die Kapazität nahm um 1,1 Prozent ab. Beim Inlandverkehr war eine Abnahme um 5,6 Prozent zu verzeichnen, sowie eine 2,9 Prozent geringere Kapazität. Der internationale Verkehr nahm dagegen um 2,1 Prozent zu und die Kapazität stieg um 2 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode. American hatte im August 8,4 Millionen Passagiere an Bord.