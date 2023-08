Turkish Airlines präsentiert soliden Jahresabschluss

Seit letzter Woche ist der türkische Main Carrier Mitglied bei Star Alliance, gestern konnte die Fluggesellschaft sehr gute Jahresabschlusszahlen bekannt geben.

Seit letzter Woche ist der türkische Main Carrier Mitglied bei Star Alliance, gestern gab die Fluggesellschaft sehr gute Jahresabschlusszahlen bekannt.

Turkish Airlines transportierte im Geschäftsjahr 2007 19,6 Millionen Fluggäste, das ist ein Plus von 16 Prozent. Der Umsatz kletterte um 18 Prozent auf 3,7 Milliarden US Dollar (4,77 TRY). Die türkische Fluggesellschaft konnte den Gewinn um 63 Prozentpunkte auf 225 Millionen US Dollar (292 TRY) verbessern. Detaillierter Zahlen gab der Carrier noch nicht bekannt, die Fluggesellschaft erwähnte jedoch, dass sie eine der wachstumsstärksten im europäischen Raum sei.