Transavia expandiert nach München

Transavia Boeing 737-800 (Foto: Transavia)

Die niederländische Low Cost Airline Transavia baut am Flughafen München eine neue Basis auf und stationiert dort ab Ende März 2016 vier Boeing 737-800.

Mit insgesamt 18 neuen Destinationen in Italien, Portugal, Spanien, Dänemark, Kroatien, Marokko, Belgien und den Niederlanden tritt Transavia in den deutschen Markt ein und startet ab dem Sommerflugplan 2016 mit 101 Abflügen pro Woche ab der bayerischen Landeshauptstadt. Damit ist Transavia die erste Low Cost Airline, die am Flughafen München eine eigene Basis aufbaut.

Neben klassischen Urlaubszielen wie Palma de Mallorca, Faro und Palermo fliegt Transavia mit Marrakesch und Dubrovnik zwei Trendziele des nächsten Sommers an. Zudem wird es Verbindungen nach Venedig, Kopenhagen, Brüssel und weiteren Destinationen geben.

„Wir sind stolz, mit der Eröffnung unserer neuen Basis auf die große Nachfrage nach Low Cost Verbindungen ab München zu reagieren. Unsere vielfältigen Flugangebote für einen Urlaub, spontane Städtetrips und auch für Dienstreisen zu günstigen Preisen machen Transavia zu einer Airline für Jedermann“, so Mattijs ten Brink, CEO von Transavia. „Wir sind mit unserem Geschäftsmodell bereits seit über 50 Jahren sehr erfolgreich in Europa. Hinter jedem einzelnen Flug steht das Bestreben, unseren Gästen einen herausragenden Service zu bieten und sie unsere Gastfreundschaft erleben zu lassen.“

Neue Heimatbasis unterstützt lokale Wirtschaft

„Mit 101 wöchentlichen Flügen zu 18 Zielen in neun Ländern bietet Transavia ab München eine breite und vielfältige Auswahl neuer Verbindungen und macht damit das Reiseangebot unseres Flughafens noch attraktiver“, so Dr. Michael Kerkloh, Vorsitzender der Geschäftsführung und Arbeitsdirektor der Flughafen München GmbH.

Die Flüge von und nach München werden überwiegend mit deutschen Crews durchgeführt, die in der bayerischen Landeshauptstadt stationiert sind. Dafür werden zusätzliche Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter sowie erfahrene Piloten eingestellt. „Die Stationierung von vier Boeing 737 in München schafft rund 120 zusätzliche Arbeitsplätze allein bei Transavia und ist damit auch aus wirtschaftlicher Sicht ein Zugewinn für den Flughafen und die Region“, ergänzt Mattijs ten Brink.

Neue Servicemaßstäbe zu günstigen Preisen ohne versteckte Kosten

Transavia zeichnet sich durch eine übersichtliche Preisstruktur aus: Bei der Buchung wählen Kunden aus drei verschiedenen Tarifen („Basic“, „Plus“ und „Max“) und buchen ihren Flug und weitere Leistungen so zugeschnitten auf ihre persönlichen Bedürfnisse. In jedem Tarif ist ein Handgepäckstück mit 10 Kilogramm sowie ein fester Sitzplatz inklusive. Die Tarife „Plus“ und „Max“ ermöglichen zudem den Transport eines Freigepäckstücks von 20 Kilogramm bzw. 30 Kilogramm sowie eine kostenfreie Reservierung des bevorzugten Sitzplatzes. Im „Max“-Tarif ist außerdem die Nutzung einer Fast Lane bei der Sicherheitskontrolle mitinbegriffen, um besonders Geschäftsreisenden kürzere Wartezeiten am Flughafen zu ermöglichen.

Bei der Buchung fallen unabhängig von der Zahlungsart keinerlei Transaktionsentgelte oder ähnliche Gebühren an. An Bord wählen Passagiere aus einer Vielzahl an Snacks, Getränken sowie warmen und kalten Mahlzeiten zu günstigen Preisen aus.

Besonderen Wert legt Transavia auf die digitale Kundenerfahrung: Vor Abflug können Passagiere über die Transavia In-Flight Entertainment-App kostenfrei die neuesten Filme und Serien auf ihre eigenen Smartphones oder Tablets laden und diese während des Fluges ansehen. Kunden kommen bei Transavia nicht nur an Bord, sondern bereits am Boden in den Genuss eines umfassenden Services: Der deutschsprachige Kundenservice ist über Facebook und WhatsApp sowie per E-Mail, über das Kontaktformular auf der Webseite und telefonisch erreichbar. Über Twitter, LinkedIn und Instagram werden die Fragen und Anliegen der Kunden auf Englisch beantwortet.

„Unser Produkt in Kombination mit dem günstigen Ticketpreis macht Transavia einzigartig in der Münchner Region – und wir freuen uns sehr darauf, mit unseren Flügen ab Bayern von uns zu überzeugen“, kommentiert Mattijs ten Brink.

Die Flüge sind ab sofort zum Einführungspreis ab 19 EUR und anschließend ab 29 EUR pro Strecke erhältlich, teilte Transavia heute mit.

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